Отец и трехлетний сын погибли в пожаре в Луге

Трагедия произошла в Лужском районе Ленобласти — мужчина и трехлетний ребенок погибли в пожаре в частном доме в Гатчинском переулке.

Предварительно, из горевшего дома эвакуировали 48-летнего мужчину и ребенка, однако спасти их не удалось. В доме также находилась 43-летняя женщина, ее передали медикам. Сейчас специалисты оказывают ей всю необходимую помощь.

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По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, передает 78.ru.