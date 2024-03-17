Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 17 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании.

Вам будет интересно За ночь и утро уничтожены 35 беспилотников над российскими регионами Ночью и утром 17 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 35 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Так,... 17.03.2024 46

На Белгородском направлении отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию РФ диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области. В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и орудие Д-20.

На Донецком направлении подразделения ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Авдеевском направлении противник потерял до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: артиллерийская система М777производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении освободили населенный пункт Мирное Запорожской области. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда РСЗО «Vampire» чешского производства, а также переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200.