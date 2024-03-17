В Петербурге прохожие нашли на улице трехлетнюю девочку в одном свитере и с носком на руке

В Петербурге трехлетняя девочка в грязном свитере и с носком в руке бродила одна во дворах жилых домов.

Девочку нашли случайные прохожие, они попытались накинуть на нее куртку, но та испугалась и убежала в сторону ближайшего дома. Проследовав за ней, неравнодушные горожане попали в грязную квартиру на первом этаже. На кухне они увидели неподвижно лежащего младенца, под носом была кровь. Взрослых дома не было.

Видео: Мэш на Мойке

Петербуржцы вызвали скорую помощь и полицию, выяснилось, что старшей девочке всего три года, а младшей — девять месяцев. Детей забрали в больницу, они находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщает тг-канал «Mash на Мойке».

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