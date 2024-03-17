Южная Осетия обсуждает с Москвой возможное вступление в состав России

Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации обсуждается «в тесной координации» с Москвой.
Об этом РИА Новости заявил председатель парламента республики Алан Алборов.
Отвечая на вопрос о возможности провести референдум по поводу вхождения в состав России, он сказал: «Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров».
«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли (о присоединении к России. — ред.), мы это сделаем», — заключил Алборов.
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