Южная Осетия обсуждает с Москвой возможное вступление в состав России

Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации обсуждается «в тесной координации» с Москвой.

Об этом РИА Новости заявил председатель парламента республики Алан Алборов.

Отвечая на вопрос о возможности провести референдум по поводу вхождения в состав России, он сказал: «Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров».

«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли (о присоединении к России. — ред.), мы это сделаем», — заключил Алборов.

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В 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев в послании к народу и парламенту выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России.