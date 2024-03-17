В ЛНР на Масленицу сожгли чучела Зеленского и Байдена

В Луганской Народной Республике (ЛНР) на Масленицу сожгли чучела президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Местные жители вынесли два чучела с изображениями лиц Байдена и Зеленского. Фигуры были одеты в типичную для политиков одежду: чучело Зеленского — в толстовку и брюки зеленого цвета, а фигура Байдена — в рубашку и темный костюм с галстуком. Чучела облили горючей жидкостью и сожгли.

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Акция была организована местными жителями в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.