В ЛНР на Масленицу сожгли чучела Зеленского и Байдена

В Луганской Народной Республике (ЛНР) на Масленицу сожгли чучела президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Местные жители вынесли два чучела с изображениями лиц Байдена и Зеленского. Фигуры были одеты в типичную для политиков одежду: чучело Зеленского — в толстовку и брюки зеленого цвета, а фигура Байдена — в рубашку и темный костюм с галстуком. Чучела облили горючей жидкостью и сожгли.
Вам будет интересно
Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа...
17.08.2021 1392
Акция была организована местными жителями в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.