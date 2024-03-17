В Ленинградской области завершилось голосование на выборах президента РФ

В 20:00 17 марта в Ленинградской области закрылись избирательные участки. Голосование на выборах президента России в нашем регионе завершено.

Участковые комиссии приступают к подсчету голосов. Всего на территории области работало 1012 избирательных участков, оборудованных всем необходимым для осуществления выборного процесса.

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Предварительные результате будут сообщены в 21.00 по московскому времени, когда завершится голосование в Калининграде.