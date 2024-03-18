Желающих стать фермерами приглашают за грантами в Ленобласти

В Ленобласти стартовал конкурсный отбор на грант «Агростартап». Прием заявок продлится до 15 апреля
Прием заявок на грант «Агростартап» — до 9.00 15 апреля, очная защита – после 15 апреля, консультации по заполнению заявок можно получить в ГКУ «АПК ЛО». Впервые заявки подаются в электронной форме на федеральном портале предоставления мер государственной поддержки, что освобождает заявителей от лишних хлопот, связанные с поездками с документами в комитет.
Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.