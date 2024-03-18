Желающих стать фермерами приглашают за грантами в Ленобласти

В Ленобласти стартовал конкурсный отбор на грант «Агростартап». Прием заявок продлится до 15 апреля

«С этого года мы переходим на подачу документов на субсидии на федеральной цифровой платформе. С начала – на субсидии с федеральным софинансированием, а с 2025 года – по всем субсидиям. Агропромышленный комплекс Ленинградской области – один из самых инновационных в России, у нас, практически, все процессы в животноводстве, во многом – в растениеводстве – контролирует электроника, документооборот – в электронном виде», – прокомментировал зампредседателя правительства области – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Прием заявок на грант «Агростартап» — до 9.00 15 апреля, очная защита – после 15 апреля, консультации по заполнению заявок можно получить в ГКУ « АПК ЛО ». Впервые заявки подаются в электронной форме на федеральном портале предоставления мер государственной поддержки, что освобождает заявителей от лишних хлопот, связанные с поездками с документами в комитет.

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Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.