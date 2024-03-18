Автобусный маршрут «Кириши-Тосно» восстановят после вмешательства Дрозденко

Глава региона потребовал, чтобы транспортное сообщение между районными центрами и Петербургом осуществлялось как следует.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко потребовал вернуть автобусный маршрут «Кириши-Тосно». Изначально с такой просьбой к главе региона обратилась неравнодушная жительница Киришей в ходе «прямой линии».

По словам женщины, маршрут не функционирует уже два года. При этом ранее в Киришах делал остановку другой автобус, который шел в Северную столицу, но теперь его конечной точкой является Волхов.

Как оказалось, маршрут был исключен из-за нерентабельности.