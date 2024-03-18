В Ленобласти будут судить бывших таможенников, бравших взятки за беспрепятственный проезд грузовиков

Следователи завершили расследование уголовного дела о коррупции и превышении полномочий в отношении двух бывших сотрудников МАПП Ивангород Кингисеппской таможни.

По версии Следственного комитета, с декабря 2020 по август 2022 года подозреваемые закрывали глаза на провоз грузовиков без уплаты пошлин. За незаконные действия члены преступной группы получали взятки от представителя коммерческой организации в сумме не менее 2 миллионов рублей. При этом бюджет не досчитался порядка 3 миллионов рублей.

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы продолжается, — сообщает ведомство.