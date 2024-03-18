Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

Москва настаивает на том, чтобы Берлин официально признал блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов против народов СССР, как акты геноцида. Об этом говорится в ноте российского посольства в ФРГ.

Дипломаты указывают на противоречивость позиции немецкой стороны в этом вопросе. Германия признала геноцидом преступления своего колониального прошлого, но до сих пор отказывается сделать то же в отношении злодеяний Третьего рейха на оккупированных советских территориях.

Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом, — приводит текст документа РИА Новости.