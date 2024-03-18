Польша и Германия создадут коалицию по поставкам танков киевскому режиму

К ней могут присоединиться ряд других недружественных России стран.
Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Германия и Польша «активируют» коалицию по поставкам танков Украине. Это произойдет 26 марта, заявил глава оборонного ведомства.
«Двадцать шестого марта мы, как лидеры, – Польша и Германия – активируем коалицию бронетанковых возможностей в пользу поддержки Украины», — приводит его слова РИА Новости.
Как заявил Косиняк-Камыш, к коалиции могут присоединиться Италия, Швеция и Великобритания.
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