Польша и Германия создадут коалицию по поставкам танков киевскому режиму

К ней могут присоединиться ряд других недружественных России стран.

Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Германия и Польша «активируют» коалицию по поставкам танков Украине. Это произойдет 26 марта, заявил глава оборонного ведомства.

«Двадцать шестого марта мы, как лидеры, – Польша и Германия – активируем коалицию бронетанковых возможностей в пользу поддержки Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Как заявил Косиняк-Камыш, к коалиции могут присоединиться Италия, Швеция и Великобритания.