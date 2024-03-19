Проломил череп и оторвал ухо: рабочий избил нанимателя и его жену в Волховском районе

В деревне Морозово Волховского района 60-летний местный житель и его 50-летняя супруга распивали спиртное с 29-летним наемным рабочим из Кудрово.

В ходе ссоры молодой человек избил нанимателей. Испугавшись за свою жизнь, женщина достала из сейфа охотничий карабин «Сайга-20С» и потребовала, чтобы рабочий перестал бить ее мужа.

Однако злоумышленник отобрал у пострадавшей оружие. Тогда женщина вызвала полицию. На место прибыли правоохранители и задержали агрессора.

Пожилого мужчину доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травматической ампутацией левого уха, переломом ребер, множественными ушибами и ссадинами. Его жена также госпитализирована.