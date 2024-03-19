В Европе одобрили первый в мире закон, ограничивающий искусственный интеллект

Европейский парламент одобрил первый в мире закон, регулирующий применение искусственного интеллекта. «За» проголосовали 523 человека, «против» — 46. За нарушения юрлицам грозят штрафы до €35 миллионов или 7 % от глобального оборота.

Нельзя использовать изображения людей из интернета и камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц и систем социального рейтинга. Запрещается предиктивная деятельность полиции, когда преступление предсказывается искусственным интеллектом.

Под запрет попадает ИИ, манипулирующий человеческим поведением. Для разработчиков ввели ограничения на используемый для обучения контент.