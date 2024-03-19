Скорая помощь помогла пенсионерке с приступом астмы в МФЦ Всеволожского района

В МФЦ Нового Девяткино Всеволожского района у 70-летней женщины случился приступ астмы. Очевидцы вызвали скорую помощь. На место прибыла бригада Токсовской подстанции.

У пациентки на выдохе медики услышали свистящие хрипы. Фельдшеры транспортировали пожилую женщину в машину скорой помощи.

Из-за приступа пенсионерка не могла говорить и молча протянула медикам листок, на котором было написано, что ей помогает при приступах астмы, и что обычно делают врачи в таких случаях. Пациентке поставили катетер и ввели необходимые препараты.

Приступ бронхиальной астмы купировался полностью. Женщина поблагодарила бригаду за оказанную помощь и призналась, что страдала от приступа три дня.