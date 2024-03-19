Путин: наказание предателей не должно иметь сроков давности

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Президент России призвал ФСБ не забывать о предателях, вступивших в диверсионно-разведывательные отряды Украины.

В ходе заседания коллегии ФСБ 19 марта президент России Владимир Путин заявил, что силовое ведомство не должно забывать про предателей, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные отряды. Более того, наказание для этих лиц не может иметь сроков давности.

Также глава государства добавил, что предателей необходимо искать поименно, пишет РИА Новости.

Вам будет интересно
Путин: наказание предателей не должно иметь сроков давности фсб, Владимир Путин
Путин: удары ВСУ по приграничным регионам России не останутся безнаказанными
Президент России заявил, что Украина ответит за обстрелы российской территории. В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир...
15.03.2024 210
Автор