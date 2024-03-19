Путин: наказание предателей не должно иметь сроков давности

Президент России призвал ФСБ не забывать о предателях, вступивших в диверсионно-разведывательные отряды Украины.
В ходе заседания коллегии ФСБ 19 марта президент России Владимир Путин заявил, что силовое ведомство не должно забывать про предателей, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные отряды. Более того, наказание для этих лиц не может иметь сроков давности.
Также глава государства добавил, что предателей необходимо искать поименно, пишет РИА Новости.
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15.03.2024 210