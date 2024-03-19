Госдума обязала все образовательные учреждения вывешивать флаг России

Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения вывешивать флаг России.

С 1 сентября 2024 года вывешивать флаг на зданиях или устанавливать его на своей территории будут обязаны все образовательные учреждения — школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы, независимо от формы собственности. Раньше такое требование касалось только общеобразовательных организаций — школ, гимназий, лицеев.

Вам будет интересно Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов уже в июне Уже в июне 2024 года у выпускников появится возможность пересдать один из предметов ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Уточняется, что... 06.03.2024 214

Флаг должен находиться на своем месте постоянно.