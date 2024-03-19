Госдума обязала все образовательные учреждения вывешивать флаг России

Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения вывешивать флаг России.
С 1 сентября 2024 года вывешивать флаг на зданиях или устанавливать его на своей территории будут обязаны все образовательные учреждения — школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы, независимо от формы собственности. Раньше такое требование касалось только общеобразовательных организаций — школ, гимназий, лицеев.
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06.03.2024 214
Флаг должен находиться на своем месте постоянно.