Территориальные и другие споры, судя по всему, урегулировать дипломатическим путем странам не удастся. Хотя такие попытки все еще предпринимаются.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов не исключил военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Политик подчеркивает, что напряженность в регионе все выше из-за сложного процесса уточнения границы.

Армения пошла на компромисс, согласившись обсуждать границы четырех ранее относившихся к Азербайджану сел-анклавов на своей территории. Такой шаг республика предприняла, как заявлял Никол Пашинян, чтобы избежать эскалации. Однако оппозиция раскритиковала жест Еревана.

Отношения между Арменией и Азербайджаном по-прежнему остаются очень напряженными <…> Вооруженные силы двух государств находятся в боевой готовности. Будет ли текущее противостояние переведено в вооруженную плоскость, зависит от ряда факторов. Полностью исключать такого варианта развития событий нельзя. Вместе с тем обе стороны привержены использованию политических инструментов для решения проблем, — цитирует Перминова «Общая газета Ленинградской области».