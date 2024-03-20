Один человек погиб в лобовом ДТП у деревни Старое Поддубье — фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Смертельное ДТП произошло утром 20 марта на 70-м километре трассы Р-23 «Псков» трассы в Гатчинском районе Ленобласти.

Как сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», у деревни Старое Поддубье лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один человек погиб, сообщили в дорожной полиции.

20240320_473ws3sesxgpak6v9r3u
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На месте работают оперативные службы. На участке организовано реверсивное движение. В сторону Петербурга и Пскова образовался затор.

Вам будет интересно
Один человек погиб в лобовом ДТП у деревни Старое Поддубье - фото трасса "Псков", погиб человек, Ленобласть, ДТП, Гатчинский район
Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Кудрово
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ребенка в одной из стоматологий в Кудрово Ленобласти. По данным следствия, во время оказании...
18.03.2024 164
Автор