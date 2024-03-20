Один человек погиб в лобовом ДТП у деревни Старое Поддубье — фото

Смертельное ДТП произошло утром 20 марта на 70-м километре трассы Р-23 «Псков» трассы в Гатчинском районе Ленобласти.
Как сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», у деревни Старое Поддубье лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один человек погиб, сообщили в дорожной полиции.
На месте работают оперативные службы. На участке организовано реверсивное движение. В сторону Петербурга и Пскова образовался затор.
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