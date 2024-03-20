Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 20 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. Противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
На Авдеевском направлении противник потерял до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей,самоходную артиллерийскую установку «Акация» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и орудие Д-20.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда система залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, тактическая ракета «Точка-У», переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot»производства США.