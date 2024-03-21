Украденные телефонными мошенниками у пенсионерки из Ленобласти 250 тысяч нашли на счетах в Челябинске

Автор: Сергей Агутин
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Пенс
Фото: Baltphoto.ru

Лужская городская прокуратура направила в районный суд Челябинска исковое заявление о взыскании 250 тысяч рублей в качестве неосновательного обогащения.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что пенсионерка после телефонного звонка перевела крупную сумму на банковские счета. Надзор требует взыскать сумму с владельцев счетов.

Ранее лужская прокуратура добилась возвращения почти 79 тысяч рублей, попавших на карту жителя Новосибирска.

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05.02.2021 4192
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