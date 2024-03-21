За растление шестилетнего сына в туалете ТЦ задержан житель Ленобласти

По подозрению в растлении шестилетнего сына 20 марта задержан 40-летний житель Ивангорода Кингисеппского района. По предварительным данным, задержанный совершил насильственные действия сексуального характера в туалете торгового центра Кингисеппа в декабре 2023 года.
Мама пострадавшего ребенка узнала о случившемся в феврале 2024 года и обратилась в полицию. Проверка продлилась около месяца. По факту растления мальчика 18 марта заведено уголовное дело.
Известно, что подозреваемый ранее судим за получение взятки. Ведется следствие.
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