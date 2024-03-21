По данным на 20 марта, в Ленобласти зарегистрировали 56 случаев заболевания корью, 54 из них подтвердили лабораторно, 21 — у взрослых.

Два случая заболевания корью зарегистрированы у двух детей по эпидемиологическим показаниям и клиническим данным у двух детей (близкий контакт в одной семье с заболевшими детьми, отсутствие вакцинации против кори – 4 случая среди детей лабораторно подтверждены, 2 – эпидемиологически), что допускают требования санитарных правил и норм.

Вам будет интересно Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Кудрово Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ребенка в одной из стоматологий в Кудрово Ленобласти. По данным следствия, во время оказании... 18.03.2024 202

Основная причина заражения корью в 2024 году – внутренняя миграция непривитых россиян. Зарегистрирован один случай заболевания корью у иностранца, работающего на территории Ленобласти.