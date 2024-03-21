Для блогеров и коучей могут ввести отдельное наказание

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК) планируют ввести отдельное наказание для блогеров, которые оказывают информационно-консультативные услуги с нарушением законодательства.

В КоАП предлагается ввести ответственность за продажу информационных продуктов без соответствующей аккредитации. Ее нужно будет получать в специально созданной для этих целей oрганизации. В УК предложили ввести наказание для неаккредитованных блогеров, если их услуги привели к крупному ущербу граждан, организаций или государства, пишут «Известия».

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Помимо того, законодатели хотят обязать блогеров и коучей сообщать властям о начале создания ими инфопродуктов.