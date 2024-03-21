Иномарку за 2,5 млн рублей угнали в Ломоносовском районе

В полицию Ломоносовского района 20 марта около 07:00 обратился 40-летний житель многоэтажного дома на улице Садовой в Лаголово.

Мужчина обнаружил пропажу белого Hyundai Sonata 2021 года выпуска. По словам владельца, иномарка оставалась без присмотра около 12 часов. Ущерб оценен в 2,5 млн рублей.

Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.