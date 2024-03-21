МЧС: с начала года при пожарах погибли 115 детей

С начала 2024 года в жилых секторах произошло более 23 тысяч пожаров, что почти на 10% меньше, чем за первые месяцы прошлого года.

При пожарах погибли 2,2 тысячи человек, из них 115 детей. В МЧС России отметили, что детская гибель выросла на 40%.

Такое большое количество объясняется тем, что, испугавшись возгорания, дети не бегут на улицу и не стараются тушить загоревшиеся вещи, а прячутся под кроватью или забиваются в дальние углы комнат.

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