С 1 апреля дороги Ленобласти закроют на «просушку»

Автор: Гузель Галимова
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На региональных дорогах Ленобласти с 1 по 30 апреля пройдет традиционная весенняя просушка.

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Фото: lenobl.ru

В связи с этим до ее завершения ограничивается движение большегрузов. Нагрузка на одну ось транспортного средства на асфальте должна быть не более 5 тонн, на гравийных и грунтовых дорогах — не более 3 тонн на ось.

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