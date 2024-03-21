В Ленобласти снизилась заболеваемость наркоманией среди детей

Заболеваемость наркоманией среди несовершеннолетних в Ленинградской области за 2023 год снизилась на 33,3%.

Кроме того, на 9% снизилось количество смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами, сообщили на первом в этом году заседании антинаркотической комиссии Ленинградской области.

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Тем временем, в Петербурге на 25,8% выросло количество наркоманов среди подростков.