Разработан первый умный пистолет

Американская компания Biofire до конца марта 2024 года начнет поставки первого в США умного пистолета, который можно использовать только после авторизации пользователя, сообщает NBC.
Устройство будет оснащено технологиями распознавания лиц и отпечатков пальцев. Пистолет калибра 9 мм будет стоить $1499, что в два раза больше обычной стоимости. Но из-за авторизации попадание оружия в руки детей и преступников маловероятно.
В 2021-2022 учебном году в американских государственных и частных школах произошло 188 случаев стрельбы. В 2020-2021 учебном году было известно о 93 подобных случаях.
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