Молодежная сборная России обыграла действующих чемпионов мира по футболу

Молодежная сборная России по футболу до 21 года обыграла команду Уругвая U-20 в товарищеском матче со счетом 1:0.
Единственный мяч на 81-й минуте с пенальти забил Дмитрий Кучугура. Сборная Уругвая U-20 является действующим чемпионом мира. Команда завоевала трофей в 2023 году.
В следующем матче молодежная сборная России сыграет со сверстниками из уругвайской команды «Насьональ».
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