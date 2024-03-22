В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

Всему виной — сильные порывы ветра.

В Санкт-Петербурге вводится «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с вечера пятницы и до утра субботы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Жёлтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, будет действовать с пяти часов утра субботы до полудня. Причина — юго-западный и западный ветер. Ожидается, что в прибрежных районах его скорость достигнет 15 м/с, — указано в сообщении.