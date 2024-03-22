Опрос показал, что 2/3 россиян не понимают, что такое ключевая ставка

Объяснить, что это за экономический термин смогли только 37% респондентов.
Как показал опрос Аналитического центра НАФИ, почти две трети жителей России затрудняются объяснить, что такое ключевая ставка. Лишь 37% респондентов продемонстрировали понимание этого экономического термина.
Наибольшая доля понимающих термин приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет (42%).
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01.03.2024 300