Опрос показал, что 2/3 россиян не понимают, что такое ключевая ставка

Объяснить, что это за экономический термин смогли только 37% респондентов.

Как показал опрос Аналитического центра НАФИ, почти две трети жителей России затрудняются объяснить, что такое ключевая ставка. Лишь 37% респондентов продемонстрировали понимание этого экономического термина.

Наибольшая доля понимающих термин приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет (42%).