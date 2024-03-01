ЦБ может снизить ключевую ставку в 2024 году до 12-13% — СМИ

Об этом заявил экономист Клепач в кулуарах 17-й Зерновой конференции.

Банк России может снизить ключевую ставку в течение 2024 года до 12-13%. Об этом заявил экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Причем смягчение монетарной политики регулятором не исключено уже в апреле.

Я думаю они (ЦБ РФ) снизят ключевую ставку. Могут начать даже в апреле, в конце года — даже до 12-13%, — цитирует эксперта ТАСС.