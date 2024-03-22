Новые исследовательские лаборатории открылись в Кольском научном центре

На днях стало известно, что в Кольском научном центре Российской академии наук (Мурманская область) создана совершенно новая исследовательская лаборатория для изучения вопросов переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд.

Это важное событие для всей страны. Необходимы инновационные решения в области переработки апатитового концентрата и получения продукции в том числе и Волховскому химическому комплексу Группы компаний «ФосАгро» в Ленинградской области. Напомним, что 5 марта он был запущен в промышленную эксплуатацию.

Создание новой научной единицы в структуре Кольского научного центра РАН было предусмотрено Соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заключенным между научным учреждением и компанией еще в 2020 году, а также трёхсторонним соглашением о взаимодействии, которое было подписано руководством ФосАгро, Министерством науки и высшего образования РФ и Кольским научным центром РАН в июне 2023 года на полях Петербургского международного экономического форума.

С вводом в эксплуатацию Научно-исследовательского центра планируется проведение анализа не менее 100 технологических проб апатит-нефелиновой руды и 2500 проб на минералогический состав ежегодно. Это обеспечит компетентную и высококвалифицированную научную поддержку основных технологических процессов на производстве и помогать в достижении задач, поставленных перед предприятиями Группы компаний.

Как сказал президент Российской академии наук Геннадий Красников во время церемонии открытия нового центра, уникальная связь между промышленностью, передовыми российскими компаниями и академической наукой, очень важна для экономической независимости страны и в целом для развития науки.

Сегодня как никогда важно, чтобы научные исследования были востребованы, в частности, крупными российскими компаниями. Вопросы обогащения апатит-нефелиновых руд сегодня крайне важны. Я уверен, что здесь они будут успешно решены, — прокомментировал Геннадий Яковлевич.

Целью исследований станет достижение максимально возможного извлечения полезного компонента при стабильно высоком качестве апатитового концентрата. Кроме того, центр будет заниматься минералогическими исследованиями, разработкой оптимальных режимов рудоподготовки, составлением карты запасов руды и разработкой новых технологий использования эффективных и экологически безопасных флотационных реагентов.