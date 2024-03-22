Минобороны: ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам энергетики и ВПК Украины

Все цели ударов были достигнуты, передает оборонное ведомство.

В ответ на атаки ВСУ по российской территории ВС РФ нанесла массированный удар возмездия по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины. Об этом 22 марта сообщает Минобороны РФ.

нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, — сообщает оборонное ведомство.