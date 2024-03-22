Нелегал из Сирии пытался попасть в Эстонию через Ленобласть: пограничникам он заявил, что любуется видами

Автор: Анастасия Щербакова
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Однако истинные намерения молодого человека выдали запросы в интернете, карты Google и «походный» набор.

Молодой человек, приехавший из сирийского города Хомс, утверждал, что живет в Петербурге и изучает русский язык на подготовительных курсах. По его словам, в Ленобласть он отправился полюбоваться природой.

Однако пограничники усомнились в правдивости истории чужеземца. При проверке смартфона нелегала выяснилось, что он интересовался маршрутами в эстонский Тарту и в Германию.

Насторожил пограничников и «походный» набор мигранта: термобелье, запас еды и воды на несколько дней, а также полный пакет документов.

В итоге Кингисеппский районный суд признал гражданина Сирии виновным в нарушении миграционного законодательства и назначил штраф в 500 рублей с последующим выдворением из страны.

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