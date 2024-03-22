Водителей предупредили об ограничениях на дорогах Ленобласти 23 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 57,75-78,80,84,89,99,111,113,137 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

— км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 620 ограничение скорости движения в направлении на Москву с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

— км 670 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— транспортные развязки км 55, км 64, км 70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 47-100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

— км 160-161 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу №1 км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, 100-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

— км 0-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а\б покрытия;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;

— км 15-37 + транспортные развязки км 27, км33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

— км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.