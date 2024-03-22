Теракт в Москве: что известно на данный момент

На месте трагедии работает спецназ. Количество погибших уточняется. Предварительно известно, что убиты более 10 человек.

По данным Baza, количество погибших в результате теракта в торговом центре в Москве составило 12 человек, пострадавших — не менее 35.

Информации о количестве нападавших нет. Очевидцы утверждают, что их было несколько. Изначально утверждалось, что в здание ворвались три человека в камуфляже и сразу открыли огонь из автоматического оружия. Позже в ТЦ прогремел взрыв и начался пожар.

Сейчас в окутанном огнем торговом центре может оставаться больше сотни человек.

На место ЧП выехал губернатор Московской области. Также создан оперативный штаб.