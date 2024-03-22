«Увидел людей в камуфляже с автоматами»: дирижер оркестра из Ленобласти рассказал об ужасах в «Крокусе»

Во время теракта в подмосковном торговом центре находился симфонический оркестр из Ленобласти «Таврический». Всем музыкантам удалось эвакуироваться.

Дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков рассказал, что в момент нападения боевиков на «Крокус Сити Холл» музыканты находились на сцене за занавесом.

Я был за кулисами, услышал хлопок и выстрелы. Выглянул в фойе, увидел людей в камуфляже с автоматами. Мы были за закрытым залом на сцене, я туда вбежал, собрал весь оркестр. Нас всего человек 65-70. Мы срочно эвакуировались и отошли на безопасное состояние. Укрылись в церкви неподалеку. Все живы и целы, сейчас нас эвакуируют из церкви, — рассказал Голиков «КП».

Эвакуацию музыкантов оркестра в полном составе подтвердил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.