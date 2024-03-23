Опубликованы имена 37 погибших, которых удалось опознать после теракта в «Крокус Сити Холле»

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 человек, сообщает СК РФ.

Власти Москвы и Подмосковья выплатят денежные компенсации от 500 тысяч до трех миллионов рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», заявил Сергей Собянин. Дети, чьи родители погибли во время теракта, будут получать ежемесячные выплаты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Около 120 человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области находились в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Они были участниками и зрителями чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. Все успели спастись, у многих в пожаре пропали документы и вещи.