Появились видео с допросами двух подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Маргарита Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, в котором задержанный признается в том, что он участвовал в бесчеловечном расстреле людей в «Крокус Сити Холле» за деньги.

Задержанный признался, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей, и подтвердил, что должен был скрыться на территории Украины.

На втором видео другой задержанный рассказывает об организационных моментах теракта: где и с кем жил, где взял автомобиль, как организовывали работу через мессенджер и прочее.