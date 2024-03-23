На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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24.05.2022 2425
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- транспортные развязки км 52, км 64, км 70, км 82, км 85, км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- транспортные развязки км 82, км 85, км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- подъезд к г. Выборгу №2 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-27, транспортная развязка км 15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а\б покрытия;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
- км 15-37, транспортные развязки км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.