Мужчина обезвредил террориста в «Крокус Сити Холле». Бастрыкин приказал его наградить

Мужчина смог обезвредить одного из террористов в зале «Крокус Сити Холл», когда тот перезаряжал оружие. Он рассказал телеканалу «Россия 24», что оттолкнул супругу, обошел боевика, схватил его за автомат и начал бить по голове.

«Секунда у меня была на размышление. Я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары», – рассказал мужчина

Лица этого человека не показали, имени не назвали. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить мужчину к ведомственной награде.