РЖД организует бесплатный проезд для родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»

О таком решении компания объявила 24 марта.

Компания «Российские железные дороги» организует бесплатный проезд для родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в Крокусе в Москву и из Москвы, — передает пресс-служба ж/д-перевозчика.

Для оформления проезда необходимо обратиться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.