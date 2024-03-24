РЖД организует бесплатный проезд для родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»

О таком решении компания объявила 24 марта.
Компания «Российские железные дороги» организует бесплатный проезд для родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в Крокусе в Москву и из Москвы, — передает пресс-служба ж/д-перевозчика.
Для оформления проезда необходимо обратиться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.
Вам будет интересно
Установлены личности более 50 из них. Согласно последним данным, трагедия в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье унесла жизни 133...
24.03.2024 25