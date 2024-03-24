РЖД организует бесплатный проезд для родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»

Автор: Анастасия Щербакова
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О таком решении компания объявила 24 марта.

Компания «Российские железные дороги» организует бесплатный проезд для родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в Крокусе в Москву и из Москвы, — передает пресс-служба ж/д-перевозчика.

Для оформления проезда необходимо обратиться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.

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24.03.2024 25
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