В Петербурге женщина пыталась украсть цветы, возложенные в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Также в пакете петербурженки заметили игрушки, оставленные у стихийного мемориала.

На одной из станций метро в Петербурге, где появился стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», остановили странную женщину. Очевидцы заявили, что дама набрала кучу цветов и игрушек, оставленных неравнодушными, и пыталась скрыться.

Сотруднику охраны метрополитена женщина заявила, что не знает, для чего люди приносят цветы, а без воды они завянут.

Видео инцидента публикует «Мегаполис».