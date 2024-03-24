В Петербурге женщина пыталась украсть цветы, возложенные в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Также в пакете петербурженки заметили игрушки, оставленные у стихийного мемориала.

На одной из станций метро в Петербурге, где появился стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», остановили странную женщину. Очевидцы заявили, что дама набрала кучу цветов и игрушек, оставленных неравнодушными, и пыталась скрыться.

Сотруднику охраны метрополитена женщина заявила, что не знает, для чего люди приносят цветы, а без воды они завянут.

Видео инцидента публикует «Мегаполис».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам будет интересно
В Петербурге женщина пыталась украсть цветы, возложенные в память о жертвах теракта в "Крокусе" теракт, Петербург, мемориал, кража
Жертвами теракта в Подмосковье стали 133 человека
Установлены личности более 50 из них. Согласно последним данным, трагедия в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье унесла жизни 133...
24.03.2024 25
Автор