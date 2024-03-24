В Петербурге женщина пыталась украсть цветы, возложенные в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Также в пакете петербурженки заметили игрушки, оставленные у стихийного мемориала.
На одной из станций метро в Петербурге, где появился стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», остановили странную женщину. Очевидцы заявили, что дама набрала кучу цветов и игрушек, оставленных неравнодушными, и пыталась скрыться.
Сотруднику охраны метрополитена женщина заявила, что не знает, для чего люди приносят цветы, а без воды они завянут.
Видео инцидента публикует «Мегаполис».
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