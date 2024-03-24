В Луге водитель выстрелил в человека из-за парковочного места

Автор: Анастасия Щербакова
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Стрелок уже задержан.

Накануне, 23 марта, на парковке у проспекта Урицкого в Луге произошел конфликт между водителями. Мужчины не поделили свободное место, и один из них в итоге применил травматический пистолет.

У задержанного возник конфликт из-за парковочного места, в ходе которого он выстрелил в ногу своему оппоненту из травматического пистолета, — передает пресс-служба МВД по Петербурге и Ленобласти.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина задержан.

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