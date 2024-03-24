Медведев о теракте в «Крокусе»: «Мы отомстим за каждого»

Наказание настигнет всех, кто причастен к расстрелу мирных граждан, независимо от страны и статуса, заявил зампред Совбеза РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявил, что всех, кто причастен к организации страшного теракта в «Крокус Сити Холле», ждет неотвратимое наказание.

Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель, – пишет Медведев.