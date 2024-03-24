Один из террористов незадолго до теракта в «Крокусе» приходил в ТЦ под видом посетителя

Убийцу опознал фотограф, работавший в торговом центре и снимавший посетителей.

Один из участников нападения на «Крокус Сити Холл» приходил в торговый центр незадолго до теракта. Как сообщает 112, террориста опознал фотограф, работавший в ТЦ 7 марта и снимавший посетителей. В объектив камеры попал и убийца.

Без сомнений, террорист наведался в «Крокус», чтобы оценить обстановку и спланировать нападение.