Один из террористов незадолго до теракта в «Крокусе» приходил в ТЦ под видом посетителя

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 112/ Телеграм

Убийцу опознал фотограф, работавший в торговом центре и снимавший посетителей.

Один из участников нападения на «Крокус Сити Холл» приходил в торговый центр незадолго до теракта. Как сообщает 112, террориста опознал фотограф, работавший в ТЦ 7 марта и снимавший посетителей. В объектив камеры попал и убийца.

Без сомнений, террорист наведался в «Крокус», чтобы оценить обстановку и спланировать нападение.

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