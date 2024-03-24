Осадки, туман и до -4 градусов: прогноз погоды в Ленобласти на 25 марта

В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе в начале недели.
В понедельник, 25 марта, в большинстве района Ленобласти ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Осадки прогнозируются в основном ночное время суток. Также МЧС предупреждает о тумане в утренние часы.
Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 гр., днем +2…+7 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, — указано в сообщении ведомства.
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