На Петербург 25 марта опустится туман

Водителей предупредили о низкой видимости на дорогах.

Как передает МЧС по Санкт-Петербургу, 25 марта на город опустится туман. Видимость составит от 500 до 1000 метров, предупреждают в ведомстве.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать меры безопасности.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» , 25 марта в Санкт-Петербурге ожидается туман с видимостью 500 -1000 метров, — указано в сообщении.