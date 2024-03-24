На Петербург 25 марта опустится туман

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

Водителей предупредили о низкой видимости на дорогах.

Как передает МЧС по Санкт-Петербургу, 25 марта на город опустится туман. Видимость составит от 500 до 1000 метров, предупреждают в ведомстве.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать меры безопасности.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» , 25 марта в Санкт-Петербурге ожидается туман с видимостью 500 -1000 метров, — указано в сообщении.
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22.03.2024 172
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