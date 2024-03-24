РИА: спасатели продолжают находить тела погибших при разборе завалов в «Крокусе»

На месте трагедии продолжается поисковая операция.

Количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» может быть больше. Как утверждает РИА Новости, при разборе обломков торгового центра после пожара спасатели продолжают находить тела.

Об этом агентству рассказала женщина, искавшая своих родных, которые в момент теракта находились в торговом центре. Недавно ей позвонили и попросили приехать на опознание.

Мне очень жаль, но ваши родители были найдены в завалах, где раньше был концертный зал, с множеством ожогов… Приезжайте на опознание, — приводит женщина слова представителя экстренной службы во время звонка.

По последним данным, количество погибших после трагедии составляет 133 человека.